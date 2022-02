Oud-voetballer Levchenko: ’Welke prijs gaat Oekraïne betalen?’

„We moeten kalm blijven, maar het wordt ook tijd dat Europa en Oekraïne gaan samenwerken. Niet met woorden, maar met daden”, aldus de oud-speler van onder meer Vitesse, Sparta Rotterdam en FC Groningen. „Dus niet alleen maar zeggen dat je je zorgen maakt, maar ook daadwerkelijk hulp bieden aan Oekraïne.”

Levchenko (44) heeft nauw contact met familie en vrienden in Donetsk. De Russische president Vladimir Poetin besloot maandag om de zelfverklaarde republieken Donetsk en Loehansk als onafhankelijk te erkennen. Poetin kondigde ook een militaire „vredesmissie” aan in de twee afvallige regio’s in Oost-Oekraïne.

Welke prijs betalen?

„Ik weet zeker dat Oekraïne dit gaat overleven. Maar welke prijs moet het daarvoor betalen?”, aldus Levchenko, oud-international van zijn land. „Ik probeer alle zwarte scenario’s weg te denken. Maar op dit moment worden gewoon officieel Russische troepen gestuurd naar mijn regio, naar Donetsk. De Russen roepen al acht jaar dat de mensen daar een prachtig leven gaan leiden, maar de beloftes zijn niet waargemaakt. De separatisten die worden gesteund door Rusland handelen uit eigen belang, puur om geld.”

De Oekraïense voetbalcompetitie moet komend weekeinde hervat worden, na een winterstop van ruim twee maanden. De clubs hebben zich met buitenlandse trainingskampen voorbereid op de tweede seizoenshelft. Zo verbleef Sjachtar Donetsk, met de van Ajax overgekomen David Neres, de afgelopen weken in Turkije. „Niemand weet wat er nu gaat gebeuren”, zegt Levchenko. „Ik kan me voorstellen dat de competitie voorlopig wordt opgeschort tot duidelijk is wat de Russen willen met Donetsk en Loehansk.”

’Gelukkig’ uitwedstrijden nationale team

De geboren Oekraïner weet dat in de hoogste competitie van Oekraïne enkele Nederlanders voetballen. „Ik heb daar geen contact mee, ook omdat ze geen lid zijn van de VVCS. Maar vanuit menselijk oogpunt zou ik ze best willen bijpraten. Ook om ze gerust te stellen. Al is dat heel moeilijk als je weet dat een Russische raket heel makkelijk Oekraïne kan bereiken.”

De nationale ploeg speelt komende maand de play-offs om een WK-ticket. Oekraïne neemt het in Glasgow op tegen Schotland en gaat bij winst naar Wales of Oostenrijk. „Ik zou bijna zeggen: ’gelukkig’ uitwedstrijden. Want ik kan me voorstellen dat de UEFA voorlopig geen wedstrijden wil organiseren in Oekraïne.”