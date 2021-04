Pascal Struijk neemt met Leeds brutaal de winst mee bij Manchester City

De zeperd doet de formatie van Pep Guardiola niet heel veel pijn, want de voorsprong op eerste achtervolger Manchester United is nog altijd veertien punten, al heeft de aartsrivaal nog wel twee wedstrijden tegoed.

Nathan Aké startte voor hert eerst sinds 26 december weer in de basis bij Manchester City en de Nederlander was de pechvogel bij de 0-1 van Stuart Dallas. Aké veranderde het schot kort voor rust van richting en zag de bal via de binnenkant van de paal achter doelman Ederson binnenvallen.

Leeds kwam nog voor rust met tien man te staan, toen kort na de 0-1 Liam Cooper van het veld gestuurd werd. De verdediger speelde weliswaar de bal in duel met Gabriel Jesus, maar kreeg na tussenkomst van de videoscheidsrechter de rode kaart voorgehouden van scheidsrechter Andre Marriner. Struijk, die op de bank was begonnen, viel direct daarna in om de verdedigende organisatie bij Leeds weer op orde te brengen.

De bezoekers hielden stand tot aan de 75e minuut, toen Ferran Torres op aangeven van Bernardo Silva de onvermijdelijke 1-1 binnenschoot. De met geel belaste Aké stond toen al niet meer in het veld. Hij was na een klein uur vervangen door Ilkay Gündogan. Het wachten leek op de winnende goal van de thuisclub, maar geheel tegen de verwachting in viel die aan de andere kant. Dallas, de man van de 0-1, ging in blessuretijd nog één keer diep en verraste Ederson met een schuiver door de benen.

