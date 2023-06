Premium Het beste van De Telegraaf

Bilbao draait warm voor de krachtsexplosie van Mathieu van der Poel

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Volgens ploegleider Christoph Roodhooft is er bij Mathieu van der Poel nog altijd een stijgende lijn zichtbaar. Ⓒ Getty Images

Fietsen zit in het bloed van de Basken, zoals dat ook bij ons Nederlanders het geval is. Het zal tijdens Le Grand Départ zwart van de mensen zien op de beklimmingen tijdens het openingsweekeinde. Het temperament zal er vanaf spatten in het gebied waar het streven naar onafhankelijkheid sterk is afgenomen. De terroristische aanslagen van de ETA zijn verleden tijd. Het vuurwerk zal dit keer van de renners komen en er wordt verwacht dat met name Mathieu van der Poel voor een krachtsexplosie zorgt. „We zijn heel erg wakker”, zegt ploegleider Christoph Roodhooft.