Jaap Stam instrueert Orkun Kökcü. Ⓒ BSR/Soccrates

ROTTERDAM - In Haarlem ging deze zomer menige ochtend om kwart over zes de wekker. Tijd voor Feyenoords grote talent Orkun Kökcü om op te staan. Om kwart voor zeven zat hij al op de snelweg richting Rotterdam. Is dat nu het luxeleven van een profvoetballer?