Regie ondanks rampenplan: Jumbo-Visma lachend naar rustdag in hevig ontwrichte Vuelta

AMSTERDAM - De omstandigheden waarin deze Ronde van Spanje wordt verreden, waren al bizar, maar het drama duurt voort. Het begon met een ploegentijdrit in de duisternis, waarna er twee aanslagen op de koers werden verijdeld. In de negende etappe werd er gegoocheld met tijdsmetingen, omdat modderstromen op de slotklim Collado de la Cruz de Caravaca een normaal verloop van de finale onmogelijk maakten. Ondanks een bijna dagelijks terugkerend rampenplan heeft Jumbo-Visma de regie stevig in handen.

Met Sepp Kuss in de rode leiderstrui en Primoz Roglic in goede vorm heeft Jumbo-Visma de regie stevig in handen. Ⓒ Foto Getty Images