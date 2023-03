Ciccone draagt ritzege Catalonië op aan hard gevallen teamgenoot Cataldo

De rit over 165 kilometer van Mataró naar Vallter eindigde op 2146 meter hoogte na een slotklim van ruim 15 kilometer. Nadat acht vluchters waren ingerekend door de groep met klassementsrenners, trok de Colombiaan Esteban Chavez ten aanval op de flanken van de berg.

Hij kreeg maximaal 30 seconden voorsprong, maar hield het wel heel lang in zijn eentje vol vooraan. Pas toen wereldkampioen Evenepoel in de laatste kilometer het tempo verhoogde, capituleerde de kampioen van Colombia. In de sprint naar de top bleek Ciccone net wat sneller dan de twee favorieten voor de eindzege.

Ciccone draagt zege op aan Cataldo

Robert Gesink was in de rit nadrukkelijk aanwezig. De Varssevelder van Jumbo-Visma maakte kilometers lang het tempo voor zijn kopman Roglic en mede dankzij zijn inspanningen werden de vluchters bijgehaald. Gesink rijdt in Catalonië zijn eerste koers na de Tour Down Under in januari, waarin hij door een val een bekkenbreuk opliep.

Ciccone droeg zijn zege op aan teamgenoot Dario Cataldo, die in de eerste etappe talloze botbreuken opliep door een zware val. „Het was een snelle koers, zeker ook in de beklimming. Ik zag Chavez vertrekken, maar ik bleef Roglic en Evenepoel gewoon volgen. Dat was het plan: volgen, volgen en nog eens volgen. Daarna had ik nog een beetje over in de sprint. Het is misschien wel de mooiste zege van mijn carrière.”

In de stand heeft Roglic 6 seconden voorsprong op Evenepoel en Ciccone. Nederlandse renners zijn niet bovenin het klassement te vinden. De Ronde van Catalonië duurt tot en met zondag.

Cavagna wint eerste rit in wielerweek Coppi e Bartali

Rémi Cavagna heeft na een solo de eerste etappe van de Italiaanse rittenkoers Settimana Internazionale Coppi e Bartali gewonnen. De Fransman van Soudal - Quick-Step bleef met een solo van bijna 30 kilometer in Riccione het peloton voor. Mauro Schmid, vorig jaar winnaar van de eerste rit, werd tweede. De Nederlandse wielrenner Rick Pluimers van Tudor Pro Cycling werd derde.

Het is de eerste overwinning van Cavagna sinds zijn etappezege in de tijdrit van de Ronde van Polen van 2021. In totaal is het de negende overwinning van de Fransman. Zes daarvan behaalde hij met een solo.

Cavagna achterhaalde met nog ruim 30 kilometer te gaan de kopgroep van vijf renners en liet ze daarna achter. Alleen de Belg Lennert Teugels kon hem nog even bijhouden. Het lukte het peloton niet meer om in te lopen op de Franse renner.

De wielerweek Coppi e Bartali telt vijf etappes en duurt tot en met zaterdag.