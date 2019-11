Kramer: ’Dit is heel frustrerend’

Sven Kramer zakt door het ijs op de vijf kilometer. De viervoudig olympisch kampioen eindigt op een teleurstellende dertiende plaats.

AMSTERDAM - Patrick Roest ging ervandoor met de overwinning én het baanrecord op de vijf kilometer (6.16,61), maar de meest opvallende race was die van zijn ploeggenoot Sven Kramer. Tijdens de eerste World Cup van het schaatsseizoen - in het Wit-Russische Minsk - eindigde de viervoudig olympisch kampioen als dertiende (6.28,53). En dat op de afstand waarop hij jarenlang domineerde. „Dit is heel frustrerend”, bekent Kramer.