Tadej Pogacar en Primoz Roglic in WK-selectie Slovenië

Ook Primoz Roglic, de kopman van Jumbo-Visma die na een memorabele wending in de individuele tijdrit op zaterdag genoegen moest nemen met de tweede plek in de Tour achter zijn jonge landgenoot, is van de partij.

Pogacar en Roglic krijgen tijdens de wegrit over 258,2 kilometer assistentie van Janez Brajkovic, Luka Mezgec, Domen Novak, Luka Pibernik, Jan Polanc en Jan Tratnik.

„Ik ken het parcours nog niet, maar ik heb vernomen dat het heel zwaar is”, aldus de 22-jarige Pogacar. „Van zo’n parcours hou ik. Het wordt sowieso een moeilijke wedstrijd. Ik hoop op het beste en we zullen waarschijnlijk een sterk Sloveens blok hebben. We zullen zien welke kansen er liggen.” Tratnik rijdt vrijdag ook de individuele tijdrit.