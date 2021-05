Anthem met snelheid van Brian Brobbey

Sunnery James en Ryan Marciano etaleerden de afgelopen week de creativiteit van Dusan Tadic, de rust van Daley Blind en de doortastendheid van Davy Klaassen, maar vooral de snelheid van Brian Brobbey. De bekende dj’s presteerden in hun studio in Amsterdam op Champions League-niveau en brachten hun nummer maandagavond ten gehore. In de loop van dinsdag zal de opname te zien zijn op de social mediakanalen van Ajax.

Hoe is het idee van een speciale hymne ontstaan?

Sunnery: „We kregen vanuit Ajax en de gemeente Amsterdam de vraag of we iets konden doen voor het kampioenschap. En daar hoefden we als grote fans natuurlijk niet over na te denken.”

Waarom kwamen Ajax en Amsterdam bij jullie terecht?

Ryan: „Ajax en Sunnery & Ryan worden vaak in één adem genoemd. Als het enigszins kan – en door de coronacrisis veel minder dan ons lief was – zijn we in het stadion aanwezig. En in het verleden hebben we op verzoek van de spelers vaak op de kampioensfeesten mogen optreden.”

Wat kun je over het anthem vertellen?

Ryan: „Dat het This is XXX-Amsterdam heet en een cadeau is voor de fans. Zij zijn ook de artiesten op de track, omdat er bekende teksten vanaf de tribune in voorkomen: 90 minuten lang, Ajax, Ajax Amsterdam en Bla, bla, bla. Het is daardoor voor en door de supporters van Ajax.”

Hoe pak je zo’n eervol verzoek aan?

Sunnery: „Het bijzondere is dat ik eigenlijk al twee jaar met dit idee loop. Ik werd in Spanje door Michael Mendoza attent gemaakt op een vocal van MC Gee, bekend van ’Put your hands up for Detroit’. Ik wist zeker dat zijn ’This is Amsterdam’ nog eens van pas zou komen. En dit was het moment. We zijn de studio ingedoken en hebben geen idee gehad dat dat we vastliepen. Het ging heel vloeibaar. Alleen de wens van Ajax om hardstyle af te sluiten, was een dingetje. Dat ligt eigenlijk best ver van ons af. Maar het heeft ons geïnspireerd en we hebben het ons eigen gemaakt.”

Zijn jullie tevreden met het eindresultaat?

Sunnery & Ryan, lachend: „Met het kampioenschap? Zeker!”

Dat is duidelijk. En met de track?

„We hebben van Ajax het vertrouwen gekregen en dat niet beschaamd, denken we. Maar het gaat om de fans. This is XXX-Amsterdam is door en voor jullie. Own it.”