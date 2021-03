Erik ten Hag kritisch over openingsfase: ’We waren onrustig aan de bal’

„We hadden wat moeite met de defensieve organisatie, waardoor zij een paar kansjes kregen. Een uit een corner, en een die Edson Alvarez wist te blokken”, vertelde de coach tegenover ESPN. „Bovendien waren we onrustig aan de bal. Dan maak je een opportunistische tegenstander sterk.”

Uiteindelijk liep Ajax naar een makkelijke 0-2 zege, maar ver vooruit wil de trainer nog niet denken. „We bekijken het van ronde tot ronde. We richten ons voor nu op zondag, ADO Den Haag, en dan zien we wel wat er morgen in de loting uitkomt. Daarna kunnen we ons pas prepareren op de kwartfinale met waarschijnlijk een mooie, maar ook een zware tegenstander.”

Terugkeer Blind

Bij Ajax maakte Daley Blind zijn rentree na een paar wedstrijden te hebben gemist vanwege een kleine blessure. „Het ging goed en ik ben blij dat ik weer deel uitmaakte van het elftal. Ik heb zonder last kunnen spelen.”

Aanvoerder Dusan Tadic besteedde nog aandacht aan het veld van Young Boys „Dit soort wedstrijden zijn altijd moeilijk op kunstgras. Je kon zien dat zij er elke dag op trainen en dat wij er moeite mee hadden.” Ook had hij nog een complimentje in huis voor Ryan Gravenberch: „Zijn actie bij de 0-1 deed een beetje denken aan Frank Rijkaard.”