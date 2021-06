Herbeleef de superieure pole voor Max Verstappen

Max Verstappen in actie in Frankrijk. Ⓒ HH/ANP

LE CASTELLET - Max Verstappen heeft voor de tweede keer dit seizoen poleposition gepakt in de Formule 1. De Nederlandse coureur was de snelste in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Frankrijk. Herbeleef hieronder de kwalificatie middels de tweets van onze verslaggever ter plekke, Erik van Haren.