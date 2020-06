Online rematch ’Barney’ versus Taylor: ’Nog altijd gretig om te winnen’

Raymond van Barneveld (l) en Phil Taylor zijn samen goed voor 21 wereldtitels (5 om 16). Ⓒ René Bouwman

Raymond van Barneveld en Phil Taylor hebben het in coronatijd voor de tweede keer tegen elkaar opgenomen. De partij is al gespeeld en wordt donderdag om 20.00 uur uitgezonden op de socialmedia-kanalen van Target Darts. De eerste ontmoeting werd bijna twee maanden geleden met 7-6 in legs door Van Barneveld gewonnen.