Biljarten: Sensatie bij snookertoernooi

23.15 uur: De 33-jarige Jordan Brown heeft voor een sensatie gezorgd door vrijwel de complete snookertop het nakijken te gegeven en de titel van het Welsh Open voor de neus van de regerend wereldkampioen Ronnie O’Sullivan weg te kapen. De nummer 81 van de wereldranglijst won de finale met minimaal verschil met 9-8 en heeft daarmee vriend en vijand verrast.

Het is de eerste rankingtitel voor de speler uit Noord-Ierland, die bediende in een tankstation is en na een onderbreking van 9 jaar het snookeren weer heeft opgepakt en nu binnen de top 40 is gekomen.

Voor O’Sullivan is het zijn 3e verloren finale van een rankingtoernooi, na het behalen van zijn zesde wereldtitel in augustus 2020. Naast een beker kreeg Brown een cheque van circa 75.000 euro en hij heeft een startbewijs gewonnen voor het prestigieuze Champion of Champions-toernooi.

Waterpolo: Waterpolosters ontlopen VS in poulefase Spelen

22.20 uur: De Nederlandse waterpolosters zijn bij de Olympische Spelen ingedeeld in een groep met Australië, Zuid-Afrika, Spanje en Canada. Dat is het resultaat van de loting die zondag in Rotterdam na het olympisch kwalificatietoernooi voor de mannen plaatsvond. De mannen slaagden er niet in daar een ticket voor de Spelen van Tokio te veroveren.

De waterpolosters onder leiding van coach Arno Havenga hadden zich al in januari verzekerd van deelname. Oranje ontloopt in ieder geval wereldkampioen Verenigde Staten, dat in groep B belandde. „Aan de ene kant gunstig, we willen graag als eerste eindigen in de groep. Maar aan de andere kant betekent dat ook dat we ze ergens voor de finale in de kruiswedstrijden kunnen treffen”, reageerde Havenga, die Spanje als favoriet ziet voor de poulezege in groep A. „Zij zijn de nummer 2 van het laatste WK en de Europees kampioen van vorig jaar. Ook Australië is een sterke ploeg, Canada zit er een beetje tegenaan.”

Nederland ontloopt in de groep ook toplanden als Hongarije en Rusland.

De Olympische Spelen beginnen op 23 juli. Nederland werd in 2008 in Peking olympisch kampioen en ontbrak de twee daaropvolgende keren. Zowel in 2012 als in 2016 ging de titel naar de Verenigde Staten.

Voetbal: Zorgen voor Genk en coach John van den Brom na derde nederlaag op rij

20.20 uur: In een weekeinde waarin concurrenten als KV Oostende en Anderlecht punten verspeelden heeft Racing Genk zichzelf een slechte dienst bewezen. De ploeg van John van den Brom verloor op eigen veld met 2-1 van Beerschot. Het was al weer de zesde competitienederlaag in dit kalenderjaar voor de Limburgers, de derde op rij.

In het openingskwartier overtuigde de thuisploeg, maar doelpunten bleven uit. Beerschot kwam in de 65e minuut aan de leiding dankzij een afstandsschot van Jan Van den Bergh. Uit een strafschop maakte de Oostenrijker Raphael Holzhauser in de 82e minuut de 0-2. Er was hands van Genk-verdediger Daniel Muñoz aan vooraf gegaan. In blessuretijd scoorde de Slowaak Patrik Hrosovsky nog tegen voor de thuisploeg waar Cyril Dessers, vorig seizoen topscorer in de Eredivisie bij Heracles, zoals gebruikelijk slechts invaller was.

Genk staat nog steeds derde op 17 punten van koploper Club Brugge dat nog twee duels tegoed heeft. De lijstaanvoerder kan maandag de eerste plaats nog wat meer verstevigen met winst in de thuiswedstrijd tegen middenmoter OH Leuven. Nummer 2 Antwerp kwam zondagavond op eigen veld tegen het laag geklasseerde STVV niet verder dan 0-0. De achterstand van Antwerp op Club Brugge bedraagt nu 12 punten, met ook twee wedstrijden meer gespeeld.

Wielrennen: Gianluca Brambilla stunt en pakt eindzege in Tour des Alpes

16.55 uur: De Italiaan Gianluca Brambilla heeft verrassend de Tour des Alpes Maritimes et du Var gewonnen. De Italiaan van Trek-Segafredo behoorde in de derde en laatste etappe tot een groep vroege vluchters en bleef alleen voorop over. Brambilla hield op de streep net voldoende tijd over om de Canadees Michael Woods als klassementsleider te onttronen.

Achter Brambilla finishte de Britse Girowinaar Tao Geoghegan Hart op 13 seconden als tweede. In het eindklassement bleef de 33-jarige Italiaan Woods 5 seconden voor. Bauke Mollema, ploeggenoot van Brambilla en winnaar van de eerste etappe, sloot de driedaagse af als derde.

Brambilla had sinds zijn ritzege in 2016 in de Ronde van Spanje niet meer gewonnen. „De ploegleiding is altijd in mij blijven geloven. Daarvoor betaal ik ze nu terug”, zei de Italiaan, die sinds enkele jaren in Monaco woont. „Ik ken de wegen hier heel goed, dat hielp zeker vandaag.”

Tennis: Tallon Griekspoor verslaat Spaans tennistalent Alcaraz

16.50 uur: Tallon Griekspoor heeft in de kwalificaties van het ATP-toernooi van Montpellier een zege geboekt op het Spaanse talent Carlos Alcaraz. Het werd 4-6 6-3 6-1 voor de Nederlandse nummer 156 van de wereld.

De 17-jarige Alcaraz, de nummer 141 van de wereld, was anderhalve week geleden op de Australian Open in de eerste ronde Botic van de Zandschulp de baas.

Van de Zandschulp kende ook een goede start in het kwalificatietoernooi in Montpellier. Hij was met 6-2 7-5 te sterk voor de Fransman Arthur Rinderknech.

Maandag treft Griekspoor de Fransman Antoine Hoang, Van de Zandschulp neemt het op tegen Grégoire Barrère uit Frankrijk. Een zege volstaat voor beide Nederlanders voor een plek in het hoofdtoernooi.

Atletiek: Onyema Adigida in toptijd naar titel op 200 meter

16.00 uur: Sprinter Onyema Adigida heeft bij de Nederlandse kampioenschappen indooratletiek in 20,90 de titel veroverd op de 200 meter. Met die tijd bleef hij 13 honderdsten boven het Nederlands record van 20,77, dat sinds 2001 op naam staat van Patrick van Balkom. Hij is na Van Balkom en Guus Hoogmoed de derde Nederlander ooit op deze sprintafstand.

De 21-jarige Adigida, in 2019 Europees juniorenkampioen op de 200 meter, had in het Omnisport van Apeldoorn zijn zinnen wel gezet op het Nederlands record. „Ik wilde graag dat record, want ik had wat goed te maken. De 60 meter zaterdag ging namelijk niet goed”, zei hij na de race.

Adigida zal niet te bewonderen zijn op de EK indoor, over een kleine twee weken in Polen. De 200 meter maakt geen deel uit van het wedstrijdprogramma. Hij kan zich gaan richten op het buitenseizoen. „Mijn doelen zijn wel duidelijk; een medaille op de EK onder 23 en de limiet halen voor de Olympische Spelen in Tokio.”

Veldrijden: Sluitingsprijs prooi voor Denise Betsema

14.45 uur: Veldrijdster Denise Betsema heeft zondag de Sluitingsprijs gewonnen. Met de wedstrijd in het Belgische Oostmalle eindigde het veldritseizoen. Wereldkampioene Lucinda Brand en Ceylin del Carmen Alvarado lieten de laatste cross lopen.

De cross in Oostmalle werd een afvalkoers waarbij de Belgische Sanne Cant en de Nederlandse Inge van der Heijden het langst in het spoor van Betsema bleven. Maar iets over de helft van de wedstrijd bleef de nummer 3 van het WK alleen voorop over. Cant werd op zo’n 30 seconden tweede, Van der Heijden bezette de derde plaats.

Betsema, afkomstig van Texel, was zaterdag ook al de beste in de Waaslandcross van Sint-Niklaas. Met haar overwinning in Oostmalle sloot de renster van Pauwels Sauzen - Bingoal haar seizoen af met acht zeges achter haar naam.

Skiën: Noor Foss-Solevaag pakt wereldtitel slalom

14.25 uur: De Noorse skiër Sebastian Foss-Solevaag heeft op de WK in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo de slalom gewonnen. De 29-jarige Foss-Solevaag is de eerste Noorse wereldkampioen slalom sinds Tom Stiansen in 1997 in het eveneens Italiaanse Sestriere. De Oostenrijker Adrian Pertl, de verrassende leider na de eerste run, moest genoegen nemen met zilver en de Noor Henrik Kristoffersen pakte het brons.

„Het is een droom voor mij”, zei Foss-Solevaag, die in zijn loopbaan alleen één wereldbekerwedstrijd had gewonnen. „Twee gouden medailles hier, dat is ongelooflijk. Het betekent veel voor ons team. Het was een moeilijke tweede run. Ik hoorde dat Henrik een sterke tweede run had. Ik moest gas geven.” Eerder in de week pakte Foss-Solevaag al goud met de Noorse ploeg.

De grote favorieten speelden een bijrol, zo ook de Fransman Alexis Pinturault. Hij begon zijn tweede run als zevende en kon zich slechts herstellen met een gedeelde zevende plaats. Pinturault sluit het WK af met alleen een bronzen plak op de super-G.

Voetbal: KNVB moet begin april plan voor EK met publiek indienen

13.55 uur: De KNVB moet de Europese voetbalfederatie UEFA op 5 april laten weten hoeveel toeschouwers het verwacht te kunnen ontvangen bij de vier EK-wedstrijden van komende zomer in Amsterdam. De bond moet daarnaast een back-upscenario indienen, voor het geval de coronasituatie in Nederland in de laatste weken voor het EK flink verandert.

„Ik heb een heel onrealistische droom en dat is 50.000 man in de ArenA”, zegt Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB en toernooidirecteur in Amsterdam. „Daar doe je het altijd voor, maar ik snap dat dit in juni niet kan. Ik ben realistisch: het moet veilig en verantwoord. Het zijn moeilijke processen. De absolute ondergrens is de situatie zoals we die in september hadden, met toeschouwers op 1,5 meter van elkaar. Toen konden er zo’n 15.000 mensen in het stadion. Dat moet komende zomer ook makkelijk kunnen op een goede manier. We zoeken naar een innovatief en creatief scenario. We zijn ambitieus, maar ook realistisch.”

Waterpolo: Oranje vijfde op OKT Rotterdam

13.27 uur: De Nederlandse mannen hebben het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam met een knappe overwinning afgesloten. De ploeg van bondscoach Harry van der Meer vocht zich naar een zege op Frankrijk met 10-9 en eindigde daardoor als vijfde.

De winst nam de teleurstelling van het mislopen van de Olympische Spelen niet weg. Oranje plaatste zich weliswaar voor de kwartfinale, maar verloor daarin van het sterke Montenegro.

De waterpoloërs toonden veerkracht, zowel fysiek als mentaal. De wedstrijd tegen Frankrijk was al de achtste in acht dagen en de vermoeidheid zat er goed in bij de mannen van Van der Meer. Na een goede start en een voorsprong van 4-2 in de eerste periode, zakte Oranje weg en nam Frankrijk het initiatief over. De Fransen stonden na de derde periode met 8-5 voor.

Maar in de laatste acht minuten liet de Nederlandse ploeg zien dat de vechtlust nog steeds aanwezig was. Bilal Gbadamassi, Pascal Janssen (twee penalty’s), Robin Lindhout en Kjeld Veenhuis scoorden en zetten Nederland op een 10-9 voorsprong. Doelman Eelco Wagenaar stompte in de laatste seconden een Franse bal op doel weg en stelde de winst veilig.

Voetbal: Zidane gaat geen risico nemen met Benzema

10.06 uur: Real Madrid-trainer Zinedine Zidane gaat woensdag geen risico nemen met Karim Benzema in de uitwedstrijd tegen Atalanta Bergamo in de achtste finales van de Champions League. Dat zei Zidane na afloop van de nipte zege (0-1) op Real Valladolid. Real heeft te maken met een groot aantal blessures.

„We gaan geen risico nemen, want het seizoen is nog lang en er zijn nog veel wedstrijden te spelen”, aldus Zidane. „Als hij in orde is, reist hij met ons mee en zo niet, dan blijft hij thuis. Als het nou de finale van de Champions League of de laatste competitiewedstrijd van het seizoen zou zijn, dan zou het anders zijn.”

Benzema, met zeventien doelpunten in alle competities de topscorer van Real, ondervindt volgens Spaanse media hinder van een enkelblessure. Zidane: „Hij ondergaat zondag opnieuw een scan en dan zullen we bekijken hoe hij zich voelt.” Zidane kan in Bergamo ook niet beschikken over onder anderen Eden Hazard en Rodrygo.

Basketbal: Miami Heat wint van LA Lakers in herhaling NBA Finals

09.42 uur: Miami Heat heeft Los Angeles Lakers in een herhaling van de NBA Finals van vorig jaar de derde nederlaag in vier duels bezorgd. Het werd in het Staples Center in Los Angeles 96-94 voor Heat.

Kendrick Nunn nam 27 punten voor zijn rekening voor de bezoekers, Jimmy Butler was goed voor 24 punten. Bij de thuisploeg had LeBron James niet zijn beste avond. De sterspeler kwam tot negentien punten en was slechts met zeven van zijn 21 schoten succesvol.

In het derde kwart leken de Lakers toch het initiatief te nemen. Ze kwamen, na een 59-52-ruststand in het voordeel van Heat, met 66-63 voor. Na dertien punten op een rij leidde Heat echter weer met 76-66. De thuisploeg was nog dicht bij overtime toen James de bal in de slotfase onderschepte en Alex Caruso bediende. Hij was echter niet trefzeker.

De Lakers konden niet beschikken over Anthony Davis en Dennis Schröder. Davis miste ook de afgelopen drie duels wegens een achillespeesblessure. Vorig jaar was Los Angeles Lakers in de NBA Finals met 4-2 te sterk voor Miami Heat.

Tennis: Dodig en Polasek winnen mannendubbel Australian Open

09.39 uur: Ivan Dodig en Filip Polasek hebben op de Australian Open de titel veroverd in het mannendubbelspel. Dodig en Polasek versloegen in de finale de Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury met 6-3 6-4.

Voor de 36-jarige Dodig, ooit de nummer 29 in het enkelspel, is het zijn tweede grandslamtitel als dubbelspecialist. In 2015 schreef de Kroaat samen met de Braziliaan Marcelo Melo Roland Garros op zijn naam. De Slowaak Polasek (35) was nog nooit de beste op een grandslamtoernooi.

Ram en Salisbury pakten vorig jaar in Melbourne hun eerste grandslamtitel.