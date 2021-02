Zidane neemt geen risico met Benzema in Champions League

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Zidane gaat geen risico nemen met Benzema

10.06 uur: Real Madrid-trainer Zinedine Zidane gaat woensdag geen risico nemen met Karim Benzema in de uitwedstrijd tegen Atalanta Bergamo in de achtste finales van de Champions League. Dat zei Zidane na afloop van de nipte zege (0-1) op Real Valladolid. Real heeft te maken met een groot aantal blessures.

„We gaan geen risico nemen, want het seizoen is nog lang en er zijn nog veel wedstrijden te spelen”, aldus Zidane. „Als hij in orde is, reist hij met ons mee en zo niet, dan blijft hij thuis. Als het nou de finale van de Champions League of de laatste competitiewedstrijd van het seizoen zou zijn, dan zou het anders zijn.”

Benzema, met zeventien doelpunten in alle competities de topscorer van Real, ondervindt volgens Spaanse media hinder van een enkelblessure. Zidane: „Hij ondergaat zondag opnieuw een scan en dan zullen we bekijken hoe hij zich voelt.” Zidane kan in Bergamo ook niet beschikken over onder anderen Eden Hazard en Rodrygo.

Basketbal: Miami Heat wint van LA Lakers in herhaling NBA Finals

09.42 uur: Miami Heat heeft Los Angeles Lakers in een herhaling van de NBA Finals van vorig jaar de derde nederlaag in vier duels bezorgd. Het werd in het Staples Center in Los Angeles 96-94 voor Heat.

Kendrick Nunn nam 27 punten voor zijn rekening voor de bezoekers, Jimmy Butler was goed voor 24 punten. Bij de thuisploeg had LeBron James niet zijn beste avond. De sterspeler kwam tot negentien punten en was slechts met zeven van zijn 21 schoten succesvol.

In het derde kwart leken de Lakers toch het initiatief te nemen. Ze kwamen, na een 59-52-ruststand in het voordeel van Heat, met 66-63 voor. Na dertien punten op een rij leidde Heat echter weer met 76-66. De thuisploeg was nog dicht bij overtime toen James de bal in de slotfase onderschepte en Alex Caruso bediende. Hij was echter niet trefzeker.

De Lakers konden niet beschikken over Anthony Davis en Dennis Schröder. Davis miste ook de afgelopen drie duels wegens een achillespeesblessure. Vorig jaar was Los Angeles Lakers in de NBA Finals met 4-2 te sterk voor Miami Heat.

Tennis: Dodig en Polasek winnen mannendubbel Australian Open

09.39 uur: Ivan Dodig en Filip Polasek hebben op de Australian Open de titel veroverd in het mannendubbelspel. Dodig en Polasek versloegen in de finale de Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury met 6-3 6-4.

Voor de 36-jarige Dodig, ooit de nummer 29 in het enkelspel, is het zijn tweede grandslamtitel als dubbelspecialist. In 2015 schreef de Kroaat samen met de Braziliaan Marcelo Melo Roland Garros op zijn naam. De Slowaak Polasek (35) was nog nooit de beste op een grandslamtoernooi.

Ram en Salisbury pakten vorig jaar in Melbourne hun eerste grandslamtitel.