Verstappen sluit 2019 als derde af dankzij tweede plek

De Nederlander, die op het Yas Marina Circuit als tweede was gestart, kon nog door Ferrari-concurrent Charles Leclerc van het ’podium’ worden gestoten, maar de Monegask was geen partij voor Verstappen.

De 22-jarige Limburger werd in de eerste ronde nog wel te grazen genomen door Leclerc, omdat diens Ferrari op het rechte stuk een stuk harder liep dan de Red Bull, maar na zijn pitstop in de 26e ronde reed Verstappen weer razendsnel naar zijn rivaal toe. Bij de eerste de beste inhaalpoging was het vervolgens direct raak.

Lewis Hamilton kwam in Abu Dhabi geen moment in de problemen. Ⓒ AFP

Hamilton

De race werd gewonnen door Lewis Hamilton, die van pole position startte en eigenlijk geen moment werd bedreigd, zoals hij en zijn Mercedes eigenlijk het hele jaar een klasse apart waren.

De Brit was al enige tijd zeker van de wereldtitel. In Mexico, tijdens de 18e van de in totaal 21 GP’s, kroonde hij zich voor de zesde keer in zijn loopbaan tot kampioen. De Mercedes-coureur heeft nog één titel nodig om recordhouder Michael Schumacher te evenaren.

Valtteri Bottas, die in Abu Dhabi vanwege een motorwissel als laatste startte maar wel als vierde finishte, had de tweede plek al in the pocket.

Ook Red Bull derde

Ondanks de derde plaats van Verstappen in de WK-stand, vóór beide Ferrari-coureurs, is Red Bull Racing wel achter de Italianen geëindigd in het constructeurskampioenschap.

Dat de Oostenrijkse renstal het derde team is geworden, heeft vooral te maken met de tegenvallende prestaties van Pierre Gasly in de eerste seizoenshelft. De Fransman werd na de zomerstop vervangen door Alex Albon, die een stuk beter presteerde dan zijn voorganger, maar desondanks bleef Ferrari buiten bereik.

Het is een hard gelag voor Red Bull, aangezien de bonussen die de F1-bazen jaarlijks aan de teams uitkeren, worden bepaald aan de hand van het constructeurskampioenschap.

Hülkenberg & Kubica

Voor Nico Hülkenberg (32) en Robert Kubica (34) was de GP in Abu Dhabi (voorlopig) hun laatste race als F1-coureur. De Duitser moet bij Renault plaatsmaken voor Esteban Ocon, de Pool wordt bij Williams vervangen door Nicolas Latifi.