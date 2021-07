Jens Toornstra heeft geleerd van Feyenoord-debacle tegen Trencin

Vers in het geheugen ligt de afstraffing van drie jaar geleden tegen AS Trencin, dat in Slowakije met liefst 4-0 won. Die klap kwam Feyenoord toen niet meer te boven in De Kuip (1-1).

Toornstra was er in 2018 zelf bij, op die inktzwarte avond in Slowakije. „Je roept van tevoren altijd dat je een tegenstander niet onderschat, maar misschien gebeurde dat toen onbewust wel”, vertelt hij op de persconferentie in aanloop naar het eerste treffen met de Kosovaren.

„Anders verlies je niet met 4-0. Die onderschatting is er bij mij niet meer. Ik heb ook wel geleerd van het verleden. We mogen dit niet meer laten gebeuren.”

Wel erkent de middenvelder dat hij niet precies weet hoe sterk FC Drita nu precies is. „Het is moeilijk om hun niveau in te schatten. Ik heb ze zien spelen, maar dat was tegen een tegenstander die ik ook niet ken”, doelt hij op de vorige tegenstander FK Decic uit Montenegro.

„FC Drita is in elk geval een voetballende ploeg, die goed is in de combinatie. Ook vanuit de omschakeling kunnen ze gevaarlijk zijn. Daar zijn we op voorbereid.”