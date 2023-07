Max Verstappen blijft kritisch: ’Ging zeker niet soepel’

Verstappen wees bijvoorbeeld naar zijn slechte start, waardoor Lando Norris de leiding kon overnemen. „Die start was dramatisch, we zullen moeten analyseren hoe dat kwam. Onze laatste starts waren juist een stuk beter, maar vandaag niet. Donderdag was ik een beetje aan het driften voor een marketing-item. Zo leek het vandaag ook. Het zorgde in ieder geval voor wat spektakel.”

Tricky

Verstappen haalde Norris in de vijfde ronde weer in. „Gelukkig maakte hij er niet echt een gevecht van, maar hij bleef vervolgens wel even dichtbij. Daarna kon ik het gat vergroten en zag het er eigenlijk wel goed uit. Na de safety car vond ik het een beetje tricky om de zachtste band in leven te houden. Het ging zeker niet allemaal soepel vandaag.”

Norris en ook nummer 3 Lewis Hamilton werden uiteraard flink toegejuicht door het Britse publiek. „Ik kan het team niet genoeg bedanken, het is geweldig welke stappen we hebben gezet”, stelde Norris. „Ik weet dan weer niet waarom ze mij op het einde op de hardste band zetten, maar gelukkig kon ik Lewis van me af houden. Dit geeft een geweldig gevoel.”

