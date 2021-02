Schalke 04 zet coach Christian Gross op straat

Het ontslag volgt een dag na de 5-1-nederlaag bij VfB Stuttgart, waardoor de kans degradatie uit de Bundesliga nog te ontlopen steeds kleiner is geworden. Gross was pas sinds december in dienst van de club uit Gelsenkirchen.

Zaterdag ontkende Schalke nog dat de spelers op een vertrek van de technische staf hadden aangedrongen, maar na de zoveelste nederlaag voelde de club zich toch genoodzaakt afscheid te nemen.

Gross was dit seizoen al de vierde trainer bij Schalke. Na twee speeldagen had de club al afscheid genomen van David Wagner, waarna opvolger Manuel Baum er in december uitvloog. Na een korte interimperiode met Huub Stevens op de bank nam Gross het over. De resultaten bleven slecht. Schalke staat met 9 punten uit 23 duels onderaan.