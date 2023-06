Oranje hockeysters gesloopt door hitte, bomvolle agenda en Australië

Van Ass zei het zaterdag al na de moeizame overwinning op China, een tegenstander die doorgaans met huid en haar wordt verslonden door Oranje. ,,Het lijf spartelt een beetje tegen”, omschreef hij de fysieke gesteldheid van het gros van zijn speelsters.

Oftewel: de Oraanje-vrouwen zijn dringend aan vakantie toe na een seizoen dat in de zomer begon met het (gewonnen) WK, wintertrips kende naar Argentinië (december) en Zuid-Afrika (februari) en waarin nagenoeg alle speelsters verplichtingen in de play-offs hadden, dan wel deelnamen aan de Euro Hockey League.

Afgeraffeld

En tussen het tweede finaleduel van de play-offs, waarin twaalf internationals van SCHC en Amsterdam actief waren, en de eerste zomerse Pro League-wedstrijd zaten welgeteld negen dagen. De vier PL-duels tegen China en Australië werden vervolgens in vijf dagen afgeraffeld.

Natuurlijk, gaf Van Ass toe, had de KNHB de Pro League-duels ook anders kunnen inplannen. Meer spreiden, in plaats van twaalf duels in een maand te persen. ,,Maar het is óf dit, óf de competitie twee keer onderbreken”, aldus de coach.

Wisselgeld

Maar kom in Nederland niet aan de competitie, kent Van Ass zijn klassiekers. Oftewel: ,,En dan heb je hem al, want wij kiezen er in Nederland zoveel mogelijk voor om de Hoofdklasse met rust te laten. Dan is dít de consequentie. Dat doen wij als Nederlands elftal voor de clubs en ik hoop dat daar wat wisselgeld in zit”, kijkt de bondscoach alvast vooruit naar het komende (olympische) seizoen. Enige coulance van de clubs naar het nationale elftal is geboden.

Frederique Matla probeert de Australische keepster te omspelen. Ⓒ ProShots

Met het oog op Parijs 2024 komt er onbewust extra druk te staan op het EK, dat eind augustus (18-27) wordt gespeeld in Mönchengladbach. Alleen de winnaar plaatst zich in Duitsland namelijk rechtstreeks voor de Spelen. De rest wordt verwezen naar het Olympisch Kwalificatie Toernooi in januari dan wel februari, een toernooi waar Van Ass en de zijnen niet op zitten wachten.

Bomvolle kalender

De voormalige technische leider van de Oranje-mannen ziet dat de kalender steeds voller is geworden. Met een gezicht van ‘wat doe je er tegen’: ,,Het zij zo. We zijn ook wel weer blij dat we internationaal kunnen spelen. Je kan zeggen: we doen niet meer mee. Maar dan doe je jezelf uiteindelijk te kort.”

Zijn team heeft tot begin juli nog acht wedstrijden te gaan. ,,Daarna gaan we twee weekjes op vakantie. Weliswaar met een loopschema, maar dan heb je mentaal wat afstand. En vandaar pakken we de EK-voorbereiding op. Daar hebben we vier weken voor. Dat moet kunnen. Het is voor het mooie eigenlijk twee weken te kort, maar door de Pro League zijn we wel al opgetraind.”

Drie dagen voorbereiding

Waar Van Ass zich wel druk over maakt is de tijdspanne die tussen de play-offs en de Pro League zat. ,,Na drie dagen moesten de meiden van Amsterdam en SCHC zich al weer melden. Drie dagen! Dat vind ik eigenlijk ongelooflijk Je moet door, maar het is niet de voorbereiding die ik voor ogen had.”

Na twee zeges op China en één op Australië, leed de ploeg van Van Ass zondag tegen de ‘Aussies’ in de verzengende Eindhovense hitte (op een kunstgrasveld is het altijd nog een paar graden warmer) het eerste puntenverlies. Nadat de eindstand (3-3) al voor rust was bereikt, voor Oranje scoorden Maria Verschoor, Yibbi Jansen en Felice Albers, ging de vermoeide thuisploeg in de shoot-outs onderuit. Van het vijftal Maria Verschoor, Frédérique Matla, Xan de Waard, Marijn Veen en Freeke Moes wist alleen captain De Waard te scoren, tegenover twee treffers van Ambrosia Malone en Stephanie Kershaw.

Programma

Op 17 en 20 juni hervat het Nederlands elftal het Pro League-avontuur in Londen tegen de VS, waarna de serie in Amsterdam wordt vervolgd met wedstrijden tegen Duitsland (23 en 26 juni) en Nieuw-Zeeland (24 en 27 juni). Van Ass en co. sluiten in Antwerpen af tegen België (1 en 4 juli).