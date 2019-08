Duitse bestuurders aangeklaagd voor fraude WK 2006

Justitie in Duitsland volgt het voorbeeld van Zwitserland. Daar werden Zwanziger en Niersbach drie weken geleden al samen met Horst Rudolf Schmidt en Urs Linsi aangeklaagd. Schmidt werkte als secretaris bij de Duitse voetbalbond. Linsi stond bij wereldvoetbalbond FIFA onder contract.

Het viertal zou toezichthouders van de DFB op frauduleuze wijze hebben misleid over het werkelijke doel van een betaling van 6,7 miljoen euro. Dat bedrag werd overgemaakt naar een bedrijf in Qatar. Eigenaar van dat bedrijf was Mohamed Bin Hammam, een voormalig vicevoorzitter van de FIFA die levenslang is geschorst wegens omkoping.

Naast Zwanziger, Niersbach en Schmidt behoort ook Franz Beckenbauer tot de verdachten. De procedures tegen de voorzitter van het organisatiecomité van 2006 worden later voortgezet. Gezondheidsproblemen maken het onmogelijk om hem te ondervragen.