Jutta ongekend populair: meer volgers dan Rico, maar Max en Memphis (nog) buiten bereik

Onder het Instagrambericht van Leerdam regent het ’vlammetjes’, emoticons die aangeven dat iets of iemand ’on fire’ is. Onder anderen de bij Jumbo-Visma gestopte Sven Kramer en haar nieuwe teamgenoten Thomas Krol en Antoinette de Jong begroeten Leerdam op die manier.

Opvallend: waar het persoonlijke Instagrambericht van de Westlandse, altijd herkenbaar aan haar zwarte eyeliner, rond 11.00 uur al bijna 55.000 keer was geliket, bleef de bekendmaking op het account van Jumbo-Visma twee uur na de bekendmaking van het nieuws steken op zo’n 2500 hartjes.

Jutta Leerdam met haar vriend Koen Verweij, die eveneens actief is als schaatser. Ⓒ ANP/HH

Populair

Leerdam is online zeer actief én populair. Met een totaal van 3,4 miljoen fans is ze een van de meest gevolgde Nederlandse sporters op Instagram. Rico Verhoeven (1,9 miljoen), Lieke Martens (1,3), Alistair Overeem (1,1), Suzanne Schulting (956.000), Mathieu van der Poel (885.000) en Dafne Schippers (407.000) volgen bijvoorbeeld op gepaste afstand. Ook de in Amerika bekende honkballer Didi Gregorius komt niet in de buurt met ’slechts’ 345.000 volgers.

Schaats-grootheden Kramer (211.000) en Ireen Wüst (136.000), die eerder dit jaar na de Olympische Spelen van Peking afzwaaiden, hebben een veel rijker gevuld palmares dan Leerdam, maar zijn op Instagram voorbijgestreefd door hun opvolger als boegbeeld van het Nederlandse schaatsen.

Leerdam weet dat hard schaatsen de basis is én blijft. „Als het moet, dan sta ik er. Dan kan ik altijd terugvallen op die killermentaliteit die ik heb. Ik realiseer me gewoon heel goed dat ik als topsporter moet presteren. Als ik dat niet doe, dan werkt de hele carrousel eromheen ook niet”, stelde ze in een exclusief interview met De Telegraaf, waarin ze haar overstap bekendmaakte.

Sowieso zijn er maar weinig Nederlanders die de Instagram-veters van Leerdam kunnen strikken. Zo blijft Yolanthe Cabau (met 1,3 miljoen volgers) bijvoorbeeld ver verwijderd van het totaal van de schaatsster.

Max Verstappen en Memphis Depay behoren online tot de meest populaire Nederlandse sporters. Ⓒ ANP/HH

Memphis en Max

Diverse voetballers (Memphis Depay - 14,4, Virgil van Dijk - 11,7 en Frenkie de jong - 10,1), het clubaccount van Ajax (7,1) en Formule 1-coureur Max Verstappen (8,3) zijn nog een brug te ver voor Leerdam, al is dat vanwege de mondiale status van beide sporten ook een logisch te verklaren verschil.

Ook mensen als Nikkie de Jager (15,7), Martin Garrix (15,6) en Doutzen Kroes (7,3) blijven (voorlopig) buiten bereik voor Leerdam. Al timmeren zij natuurlijk al veel langer internationaal aan de weg.

De ijskoningin staat in zekere zin nog aan het begin van haar carrière. Met in totaal vijf wereldtitels (twee individuele) en olympisch zilver op de 1000 meter heeft de 23-jarige schaatsster in ieder geval een veelbelovende start achter de rug. Bij topformatie Jumbo-Visma wil Leerdam haar prijzenkast de komende jaren verder vullen.

„Ik hoop meerdere individuele wereldtitels te behalen en wil ook een wereldrecord rijden. Als ik deze lijn doorzet, denk ik dat dat er op een gegeven moment wel komt.” Het zal haar schare volgers op Instagram alleen maar doen groeien.