Premium Het beste van De Telegraaf

Algemeen directeur Ajax doorbreekt stilzwijgen na affaire-Overmars Edwin van der Sar: ’Het heeft persoonlijk veel met me gedaan’

Door Mike Verweij en Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Edwin van der Sar Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax is een week na het opstappen van directeur voetbalzaken Marc Overmars vanwege grensoverschrijdend gedrag dieper ingegaan op de impact die dat heeft gehad op de club en hemzelf. De oud-doelman gaf aan diep geraakt te zijn door wat er is gebeurd. „Het heeft persoonlijk veel met me gedaan.”