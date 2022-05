Alberto Dainese (Team DSM) verrast topsprinters met imposante jump in Giro

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Dainese wint verrassend! Ⓒ Eurosport

REGGIO EMILIA - De elfde etappe in de Giro d’Italia - van Santarcangelo di Romagna naar Reggio Emilia over 203 vlakke kilometers - is zoals vooraf al verwacht uitgedraaid op een massasprint. Daarin bleek verrassend Alberto Dainese (Team DSM) de rapste met een machtige jump. Hij versloeg Fernando Gaviria op de meet.