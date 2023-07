Blije Van Vleuten ondervindt weinig hinder van val: ’Niks aan de hand’

Van Vleuten en Lippert waren betrokken bij een valpartij op een kleine 50 kilometer van de streep in Mauriac. De Nederlandse hield geen blessures over aan de schuiver. „Niets aan de hand”, zei ze na afloop bij de NOS. „Twee rensters haakten met hun stuur in elkaar en daar viel ik overheen. Het heeft de etappe ook niet beïnvloed. Liane viel zelfs voor mij en daarom viel ik.”

Het was een van de vele valpartijen tijdens de tweede etappe van de Franse rittenkoers. Volgens van Vleuten is er ook een verschil met de Ronde van Italië, die ze dit jaar voor de vierde keer won. „In de Tour de France zie je dat het op het scherp van de snede gaat, met alle extra risico’s. In de Giro laat je elkaar er nog weleens tussen voor de gezelligheid, maar hier is het echt vechten voor je plekje.”

Van Vleuten keek niet op van de zege van Lippert, die klassementsleider Lotte Kopecky versloeg in de sprint van een grote kopgroep. „Ik wist dat ze dit kon, zeker na een zware rit. Ik probeer mijn ploeggenotes ook weleens uit te leggen dat een zware koers goed voor hen is. Daar moet je een beetje aan denken”, aldus Van Vleuten.