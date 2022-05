VIDEO Michael Chandler verslaat Tony Ferguson met bizarre knock-out

De twee MMA-veteranen maakten er vanaf de eerste ronde een heerlijk gevecht van. Met harde stoten over en weer was de spanning om te snijden. Aan het begin van de tweede ronde haalde Chandler vernietigend uit en maakte hij een einde aan de partij. Ferguson moest na afloop van de partij naar het ziekenhuis. Op beelden is te zien dat zijn gezicht aardig toegetakeld is.

<script async src="//</script>" name="spellmarker26241" style="text-decoration:underline; -webkit-text-fill-color:red;">www.instagram.com/embed.js"></script>

Namujunas raakt titel kwijt

Het gevecht tussen Chandler en Ferguson was niet de enige partij die zaterdag op het programma stond. Rose Namujunas raakte haar titel kwijt aan Carla Esparza.

Beide vrouwen leken weinig vertrouwen te hebben tijdens de partij en durfden amper een stoot uit te delen. De jury moest dan ook een winnaar aanwijzen. Uiteindelijk kenden twee juryleden de winst toe aan Esparza en één aan Namujunas, waardoor de 34-jarige Esparza de titel heroverde die ze in maart 2015 verloor.

Oliveira wint, maar krijgt geen titel

Ondanks dat Charles Oliveira een dag voor het gevecht tegen Justin Gaethje zijn lichtgewichttitel moest inleveren omdat hij bij het weegmoment te zwaar bleek, won hij overtuigend van Gaethje. Toch kreeg hij de titel dus niet en was Gaethje voorafgaand aan de partij al de ’winnaar’.

Het was overigens de eerste keer in de historie dat van de UFC dat een kampioen te veel weegt voorafgaand aan een gevecht op het hoofdevenement.

Boksgrootheid Canelo lijdt zeldzame nederlaag

Bij het boksen heeft grootheid Canelo Alvarez een zeldzame nederlaag geleden. De Rus Dmitrij Bivol won na een unanieme beslissing van de jury. Voor Alvarez is het nog maar zijn tweede nederlaag uit zijn succesvolle carrière. Hij verloor eerder enkel van Floyd Mayweather.

Alvarez is een grote naam in de bokswereld. De Mexicaan werd al wereldkampioen in vier verschillende boksklasses. Maar tijdens het gevecht verraste Bivol vriend en vijand. De taaie Rus gaf geen krimp op de uithalen van Alvarez en liet de Mexicaan zelf afzien met tal van rake stoten. Alvarez wankelde, maar ging niet neer.

De jury moest daarom uiteindelijk een winnaar aanwijzen. Zij kozen unaniem voor Bivol als winnaar.