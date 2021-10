Premium Het beste van De Telegraaf

Specifieke training betaalt zich uit - Davy Klaassen goudhaantje Oranje rekent met corner af met Letland

Door Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Davy Klaassen wordt bejubeld na het maken van de winnende treffer na negentien minuten. Ⓒ FOTO’S ORANGE PICTURES & ANP/HH

RIGA - Het zijn van die verplichte nummers voor het Nederlands elftal op weg naar kwalificatie voor een groot toernooi. Winnen bij Letland en een grote uitslag neerzetten thuis tegen Gibraltar. Met een 1-0 overwinning door een treffer van Davy Klaassen werd de eerste klus simpel geklaard in het Daugava Stadion in Riga. Maandag volgt opdracht twee in De Kuip tegen de volgende voetbaldwerg.