WK-nieuws: Portugees Pereira aan kant met gebroken ribben

Portugese verdediger Pereira aan de kant met gebroken ribben

13:10 uur Portugal zal het de rest van de groepsfase op het WK voetbal in Qatar moeten doen zonder Danilo Pereira. De centrale verdediger heeft zaterdag tijdens de training drie ribben gebroken. De Portugese voetbalbond meldt dat de verdediger van Paris Saint-Germain in ieder geval ontbreekt in de duels met Uruguay (maandag) en Zuid-Korea (vrijdag).

De 31-jarige Pereira speelde donderdag nog de volledige wedstrijd tegen Ghana, door de Portugezen met 3-2 gewonnen. Nader onderzoek moet uitwijzen of hij bij een eventueel vervolg van het toernooi voor Portugal nog in actie kan komen.

Japan met oud-PSV'er Doan tegen Costa Rica

10.37 uur: Japan begint de tweede wedstrijd op het WK in Qatar tegen Costa Rica met Ritsu Doan in de basis. De oud-speler van PSV en momenteel SC Freiburg behoort tot de elf spelers waarmee bondscoach Hajime Moriyasu om 11.00 uur Nederlandse tijd start in het Ahmad Bin Ali-stadion in Al Rayyan.

Doan kwam in de wedstrijd tegen Duitsland in de tweede helft in het veld. Enkele minuten later maakte hij de gelijkmaker. Door een doelpunt van invaller Takuma Asano versloeg Japan de Duitsers met 2-1.

Costa Rica verloor de eerste wedstrijd met 7-0 van Spanje.