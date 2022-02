Premium Het beste van De Telegraaf

ANALYSE Wie van de drie valt af bij Ajax? Erik ten Hag moet kiezen tussen Steven Berghuis, Ryan Gravenberch en Davy Klaassen

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Ryan Gravenberch, Steven Berghuis of Davy Klaassen. Wie valt er buiten de boot bij Ajax? Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Erik ten Hag zegt duizenden beslissingen per jaar te nemen. Voor Ajax-FC Twente moet de succescoach een lastige knoop doorhakken. Kiest hij – naast zekerheidje Edson Alvarez – op zijn middenveld voor Steven Berghuis, Ryan Gravenberch of Davy Klaassen? Het is in Amsterdam Wie van de drie… valt af.