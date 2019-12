Van Gerwen kritisch: ’Kan beter dan dit’

„Weer een snelle speler, maar niet zo snel als Ricky Evans”, keek Van Gerwen vooruit op zijn volgende tegenstander bij RTL7. De wereldkampioen gaat terug naar huis om kerst te vieren en komt op tweede kerstdag terug naar Londen. „Ik moet zorgen dat ik de goede vorm weer terug heb.”

Van Gerwen was niet ontevreden over zijn partij tegen Evans, maar zag nog genoeg ruimte voor verbetering. Zijn gemiddelde van 96,53 met drie pijlen was ook niet veel hoger dan dat van Evans (95,53). „Ik kan beter dan dit. Hier en daar maak ik zo veel fouten”, was hij kritisch. „Ik baalde ook dat ik me liet afleiden. Maar die dingen gebeuren nou eenmaal.”

Mocht Van Gerwen in de volgende ronde Stephen Bunting verslaan, dan treft hij de winnaar van de partij tussen Darius Labanauskas uit Litouwen en de Engelsman Steve Beaton. De 55-jarige Beaton, in 1996 wereldkampioen bij dartsbond BDO, won met 4-2 van de als achtste geplaatste James Wade.

