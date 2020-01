Feyenoord verhuurt Kelly aan Oxford United

De 24-jarige Kelly kwam afgelopen zomer op voorspraak van Jaap Stam, destijds hoofdtrainer, naar Rotterdam. Onlangs maakte Feyenoord de Ierse middenvelder, die nog een contract tot 2022 heeft, duidelijk dat hij mocht uitzien naar een nieuwe club. Kelly kwam de afgelopen maanden tot slechts twee invalbeurten.

Oxford United staat op de vierde plek in League One en doet volop mee in de strijd om promotie naar het Championship.