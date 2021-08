Video: dolgelukkige hoogspringers delen het goud

Die gelijke stand leidde tot een conversatie met de olympisch official voor het hoogspringen. Deze stelde in eerste instantie een „jump-off” voor om een beslissing te forceren. „Kunnen we twee gouden medailles krijgen?”, vroeg Barshim daarop. De official knikte en zorgde voor een ongekend grote blijdschap bij beide atleten.

Barshim veroverde in 2012 in London brons, dat jaren later door de schorsing van de Rus Ivan Oechov werd opgewaardeerd tot zilver. Hetzelfde eremetaal hield hij over aan de Spelen van Rio in 2016. Na twee wereldtitels in 2017 en 2019 nu dan eindelijk de bekroning in de vorm van olympisch goud. Barshim, wiens familie van Soedanese komaf is, heeft een persoonlijke record staan van 2,43. Alleen de Cubaan Javier Sotomayor sprong ooit hoger, 2,45 in 1992.

De ontlading bij Tamberi was zo mogelijk nog groter. Hij was een van de favorieten voor het goud in Rio, maar scheurde vlak voor de spelen zijn ligamenten af en moest lang revalideren. Het gips dat hij in die tijd om zijn been had, had hij tijdens de finale bij zich.

Maksim Nedasakau uit Belarus haalde ook 2,37 maar had in totaal meer aanlopen nodig. Hij moest zich tevreden stellen met brons.