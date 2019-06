Loodzware loting handballers op eerste EK

Oranje stuit in de groepsfase op titelverdediger Spanje, Duitsland (de kampioen van 2016) en Letland. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson speelt alle poulewedstrijden in het Noorse Trondheim. Alleen de nummers 1 en 2 van elke groep gaan naar de hoofdronde.

Nederland plaatste zich twee weken geleden op de laatste speeldag van de kwalificatiefase voor het eerst voor het Europees kampioenschap. In 1961 was Oranje bij de mannen voor het laatst aanwezig bij een titeltoernooi tijdens het WK in (toen nog) West-Duitsland.

Letland was tegenstander van Nederland in de kwalificatie voor het EK. De uitwedstrijd ging met 29-25 verloren en de thuiswedstrijd leverde een zege (25-21) op.