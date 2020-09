Pijnlijke nederlaag Rafael Nadal in Rome

Voor de nummer 2 van de wereld was het zijn eerste nederlaag tegen Schwartzman in tien onderlinge duels.

Nadal kwam door de coronacrisis ruim zes maanden niet in actie in een officiële wedstrijd op de tennisbaan. Ook de US Open sloeg hij nog over, vooral omdat hij de coronasituatie in de wereld niet veilig genoeg vond.

In Rome wilde Nadal voldoende wedstrijdritme opdoen om later deze maand in Parijs vol energie aan Roland Garros te kunnen beginnen. De gravelspecialist begon in Italië goed met vlotte overwinningen op de Spanjaard Pablo Carreno Busta (6-1 6-1) en de Serviër Dusan Lajovic (6-1 6-3). De negenvoudige kampioen in Rome verkeek zich echter op de kwaliteit en de vechtlust van Schwartzman.

Na iets langer dan 2 uur stond de verrassende eindstand op het scorebord. De als achtste geplaatste Zuid-Amerikaan speelt in de halve finales tegen de Canadees Denis Shapovalov. In de andere halve eindstrijd komt de als eerste geplaatste Serviër Novak Djokovic uit tegen de Noor Casper Ruud.