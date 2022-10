Premium Het beste van De Telegraaf

Patrick Roest heeft zorgen over de toekomst: ’Mijn hart ligt bij de boerderij’

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Patrick Roest, naast de sloot waarop hij als jochie verknocht aan het schaatsen raakte, hoopt ’met heel zijn hart’ dat zijn melkveebedrijf in Lekkerkerk kan blijven bestaan. Ⓒ STEPHAN TELLIER

Voor Patrick Roest zijn het spannende tijden, en dat is niet alleen omdat het schaatsseizoen weer van start gaat. De viervoudig wereldkampioen heeft van jongs af aan de droom om na zijn topsportcarrière fulltime aan de slag te gaan op de boerderij van zijn ouders in Lekkerkerk, maar door de enorme onrust in die sector staat alles op losse schroeven voor de 26-jarige allrounder. Roest leeft nerveus toe naar de bevindingen die oud-minister Johan Remkes komende woensdag gaat presenteren over de aanpak van het stikstofprobleem. „Ik denk dat die cruciaal gaan worden.”