Grote zorgen ploegleider na spoedoperatie Amy Pieters: ’Fingers crossed’

Premium Wielrennen

Weergaloos afscheid Kirsten Wild na ’zwaarste kilometers ooit’

’Als je wint, is de pijn minder’. Het wordt vaker in de topsport geroepen, maar daar zal de 39-jarige Kirsten Wild het na haar allerlaatste koppelkoers niet mee eens zijn. Ze ging dieper dan ooit. Vechtend tegen het melkzuur in haar benen, die eigenlijk al dertig ronden voor het einde niet meer wild...