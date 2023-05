Blije Max Verstappen evenaart Red Bull-record Sebastian Vettel: ’We zijn kalm gebleven’

,,Aan het begin bleef ik uit de problemen en dat ik lang kon doorrijden op de hardste band, maakte vandaag het verschil”, aldus Verstappen. ,,De zaterdag was een terugslag, maar vandaag zijn we kalm gebleven. Om vanaf de negende plek alsnog te winnen, geeft natuurlijk een goed gevoel.”

Verstappen ging teamgenoot Pérez in de slotfase voorbij, nadat de Nederlander dus lang had doorgereden op het hardste rubber. ,,Het was een mooi, klein gevecht en we hielden elkaar in leven. Dat is het allerbelangrijkste. Het was een goede race.”

Bekijk ook: Herbeleef fantastische race Verstappen in Miami

Pérez besefte dat er geen maat stond op Verstappen. ,,De medium-band waarop ik startte was minder dan ik had verwacht”, stelde de Mexicaan. ,,Max had een geweldige snelheid op de hardste band. We moeten analyseren wat er vandaag verkeerd ging en waarom ik de snelheid niet had.”