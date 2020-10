Max Verstappen herhaalt: ’Wilde niemand beledigen’

Over sommige woorden die de Red Bull-coureur gebruikte ontstond nogal wat ophef. Tegenover De Telegraaf zei Verstappen die avond in Portimão al dat hij er niets mee bedoelde en het met Stroll na de training snel was uitgesproken.

Hij voegde daar voorafgaand aan het race-weekeinde in Imola aan toe: „Ik heb nooit de intentie gehad om iemand te beledigen. Als het er een beetje verhit aan toe gaat, gebeuren dat soort dingen soms. Ik zeg niet dat het de juiste woorden zijn, ik weet dat het niet correct is.”

Op het beruchte circuit van Imola staat er zaterdag slechts één training van anderhalf uur op het programma, ’s middags (14.00 uur) gevolgd door de kwalificatie. Verstappen denkt niet dat het heel veel verschil gaat maken. „Sommige coureurs komen misschien sneller op snelheid dan anderen. Maar als je weet dat het je meer tijd kost, spendeer je waarschijnlijk vooraf wat meer tijd in de simulator om je optimaal voor te bereiden. Uiteindelijk zullen de snelste auto’s alsnog vooraan staan. Hopelijk hebben we direct een goede balans en gaan we een positief weekeinde tegemoet.”

Bekijk ook: Moraalridders zien Max Verstappen maar wat graag boeten

Podcast

In de nieuwe Formule 1-podcast bespreken voormalig coureur Christijan Albers en onze verslaggever Erik van Haren de laatste ontwikkelingen in de Formule 1. Wie zou bij Red Bull de tweede coureur naast Max Verstappen moeten worden?

Luister de Formule 1-podcast van De Telegraaf hier, hieronder of via alle bekende podcast apps zoals Spotify en Apple Podcasts.