Spaanse media sparen ’Frenkie’ na nederlaag bij debuut

Bij het openingsduel van de Spaanse competitie kreeg De Jong een basisplaats van trainer Ernesto Valverde. Samen met Carles Aleña en Sergi Roberto vulde De Jong het middenveld in.

Sport: ’Geen steun van ploeggenoten’

Sport vond dat de nederlaag van Barcelona niet te wijten viel aan De Jong. Sterker nog, het Catalaanse sportmedium keek positief terug op het La Liga-debuut van de oud-Ajacied.

„Valverde gaf De Jong verantwoordelijkheid en daar liep hij niet voor weg. Hij probeerde het team met en zonder bal te organiseren, nam zijn verantwoordelijkheid en speelde met intensiteit”, aldus Sport, die zag dat De Jong te weinig steun kreeg van zijn teamgenoten. „Het ontbrak De Jong aan afspeelmogelijkheden.”

El Mundo Deportivo: ’Hij bleef rustig onder druk’

Raul Garcia, de 33-jarige veteraan van Bilbao die al zo’n vijftien jaar actief is in de Spaanse topcompetitie, liet bij zijn eerste actie direct merken niks te voelen voor de ’Frenkie-hype’. Binnen enkele minuten schoffelde hij de Catalaanse zomeraankoop hard onderuit.

Raul Garcia (l) bezorgde Frenkie de Jong een moeilijke avond. Ⓒ EPA

Garcia gaf De Jong geen millimeter ruimte en belette de Oranje-international ervan het spel te maken. „Garcia gebruikte zijn agressiviteit om De Jong onder druk te zetten”, zei El Mundo Deportivo na afloop. „Ondanks die druk bleef De Jong karakter tonen. Hij vroeg om de bal en bleef rustig, ook al wist hij de lijnen niet zo uit te zetten als hij had gewild.”

Marca: ’Hij stelde teleur bij zijn debuut’

Niet elk medium was positief over de eerste minuten van De Jong op de Spaanse voetbalvelden. „Er werd veel van De Jong verwacht, zijn eerste optreden was echter niet heel opvallend en zelfs wat teleurstellend”, schrijft Marca.

„Op het middenveld wonnen ze nooit de tweede bal en daar lag de basis van de nederlaag”, analyseert AS. „De Jong werd minder in het spel betrokken dan hij had gewild. Hij had weinig ruimte om zich in te manoeuvreren en kon het spel niet maken zoals hij dat vaak deed bij Ajax. Hij leek meer bezig te zijn met het niet willen verliezen van de bal dan met het durven nemen van risico’s.”

El Desmarque deed er nog een kritisch schepje bovenop. „De Jong kreeg door de afwezigheid van Sergio Busquets veel ruimte en vrijheid in de opbouw, maar hij werd volledig overrompeld door het fysieke spel van Athletic.”