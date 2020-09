PSV met soepele zege naar play-offs Europa League

Door de winst in de derde voorronde wacht de Eindhovenaren op donderdag 1 oktober een uitduel in de play-offs met Rosenborg BK uit Noorwegen, dat het Turkse Alanyaspor bedwong: 1-0. De loting voor het hoofdtoernooi is op 2 oktober bij de UEFA in Nyon. Feyenoord en AZ zijn al zeker van deelname aan de groepsfase van de Europa League.

In de zeventiende minuut kwam PSV, dat de Eredivisie is begonnen met twee zeges, op een voorsprong. Een messcherpe voorzet van de Duitse linkspoot Philipp Max werd door spits Donyell Malen gepromoveerd tot assist. Malen hoefde de bal slechts te schampen met zijn hoofd.

Donyell Malen zorgt fraai koppend voor de 0-1. Ⓒ REUTERS

PSV leek de thuisspelende formatie al op de knieën te hebben, maar verrassend zorgde Nino Kouter vier minuten later voor de gelijkmaker. PSV was even uit het veld geslagen, maar zeven minuten later herstelden de Eindhovenaren de marge. Mauro Junior scoorde, na opnieuw goed voorbereidend werk van Max.

Domper voor PSV

Al eerder in de eerste helft kreeg PSV een domper voor de kiezen. Maximiliano Romero viel al na elf minuten uit met een blessure aan zijn linkerknie. De 21-jarige Argentijn heeft in zijn loopbaan al vaker met blessures te maken gehad. De Zuid-Amerikaan speelt sinds 2017 bij PSV en werd al een paar keer verhuurd. Tegen FC Emmen (2-1) maakte Romero zaterdag diep in blessuretijd het winnende doelpunt. Trainer Roger Schmidt beloonde hem met een basisplaats tegen Mura. Cody Gakpo kwam als vervanger van Romero in het veld.

Drie goals na de pauze

Het was Gakpo die in de 54e minuut de zaken defnitief in Brabants voordeel besliste. Na een pass van Bruma dook hij volgelvrij op voor het doel van Mura. De 21-jarige PSV’er bleef rustig en schoof de derde treffer van de gasten erin. Tien minuten later tekende Malen voor zijn tweede en PSV’s vierde doelpunt. Vlak voor tijd maakte ook Gakpo zijn tweede doelpunt.