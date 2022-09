Lof na derde zege Manchester United: ’Hé, daar is het Ten Hag-voetbal!’

Voetbal

KNVB: ’Totaalverbod sportsponsoring kansspelaanbieders onnodig’

De KNVB is het niet eens dat sportsponsoring door onlinekansspelaanbieders per 1 januari 2025 wordt verboden. De voetbalbond en de clubs uit het betaalde voetbal zien meer in doelgerichte maatregelen en voorlichting, schrijven ze in een brief aan minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming .