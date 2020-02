FC Den Bosch twee duels zonder deel van publiek

De tuchtcommissie nam de eis van de aanklager over. Die stelde al voor dat de vakken van de fanatieke oosttribune in stadion De Vliert (M5, M6, M7) twee duels leeg moesten blijven. Vanuit die bewuste vakken werd Mendes Moreira op racistisch wijze uitgescholden.

Supporters met een seizoenkaart op de betreffende oosttribune mogen het stadion niet in. FC Den Bosch had al aangekondigd niet in beroep te zullen gaan tegen de uitspraak. Daardoor gaat de straf vrijdag al in als FC Den Bosch voor eigen publiek tegen Jong FC Utrecht speelt.

Bovenop de twee thuiswedstrijden met deels lege tribunes legde de tuchtcommissie FC Den Bosch nog een voorwaardelijke straf op. Als een dergelijk incident in de toekomst nog eens gebeurt, moet Den Bosch nog één wedstrijd zonder een deel van het publiek spelen.