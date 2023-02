Premium Het beste van De Telegraaf

’Het gaat beter, maar ben niet in super-supervorm’ Irene Schouten krabbelt op na pittige fase: ’Soms heb je deze dalen nodig’

Na een maand radiostilte heeft Irene Schouten, die een moeilijke periode achter de rug heeft, weer van zich laten horen. Ⓒ Foto ANP/HH

WOLVEGA - Na een krappe maand radiostilte heeft Irene Schouten, die een moeilijke periode achter de rug heeft, weer van zich laten horen. In het atletenhotel in het Friese Wolvega blikt de drievoudig olympisch kampioene vooruit op de WK Afstanden in Thialf (2-5 maart). Hoe staat de 30-jarige schaatstopper ervoor?