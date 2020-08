Kyle Walker waarschuwt Olympique Lyon

City won de laatste jaren vier keer de Engelse titel, maar kwam in de Champions League nooit verder dan de halve finale. Wel rekende de formatie van de Spaanse coach Pep Guardiola deze keer in de achtste finale af met Real Madrid. Voor het duel met Lyon geldt Manchester als grote favoriet.

„Toen ik een paar seizoenen geleden bij Manchester City kwam voetballen was mijn grootste droom om kampioen van Engeland te worden”, vervolgt Walker. „Dat is me nu twee keer gelukt. Daarom is mijn voornaamste doel nu het winnen van de Champions League. Ik weet eigenlijk wel zeker dat dit geldt voor alle spelers in de selectie.”

Wel waarschuwde Walker voor onderschatting van Lyon, dat onder meer door een doelpunt van Memphis Depay Juventus uitschakelde in de achtste finale.