Bayern imponeert opnieuw en houdt huis tegen Bochum

Niet Robert Lewandowski, maar Joshua Kimmich toonde zich deze zaterdag de meest productieve speler van Der Rekordmeister. De verdediger annex middenvelder trof zowel voor rust als na rust door. Dankzij de goal van Kimmich en treffers van Leroy Sané, Serge Gnabry en een eigen inzet van Vassilios Lampropoulos stond Bayern bij rust al met 4-0 voor. Na de thee kwamen daar nog goals van Lewandowski, Kimmich en eentje van Eric-Maxim Choupo-Moting bij.

Een dag nadat hij door Louis van Gaal verrassend in de voorselectie van het Nederlands elftal was opgenomen, hield doelman Mark Flekken met SC Freiburg de nul. Op bezoek bij FSV Mainz hield de ploeg een punt over aan de 0-0. Jean-Paul Boëtius en Jeremiah St. Juste stonden in de basis aan de kant van de thuisclub.

Jeffrey Gouweleeuw boekte met FC Augsburg een late 1-0 overwinning op Borussia Mönchengladbach. Florian Niederlecher kroonde zich drie minuten voor tijd tot matchwinnaar. Arminia Bielefeld en Hoffenheim kwamen niet tot scoren: 0-0.

La Liga: Atletico Madrid komt weer niet tot scoren, rood voor Felix

Atletico Madrid heeft voor de tweede keer binnen vier dagen genoegen moeten nemen met een doelpuntloos gelijkspel. Het thuisduel in La Liga met het eveneens nog ongeslagen Athletic Club eindigde in 0-0.

De ploeg van coach Diego Simeone sloot de wedstrijd af met tien man. Invaller Joao Felix kreeg in de 78e minuut eerst de gele kaart voor grof spel en meteen daarna zijn tweede gele kaart wegens protesteren. Na amper een kwartier kon de Portugese aanvaller daardoor alweer vertrekken.

Atletico stelde afgelopen woensdag in de Champions League ook al teleur. De thuiswedstrijd tegen FC Porto leverde eveneens geen treffers op: 0-0. Antoine Griezmann viel in dat duel na de rust in bij de Madrilenen en werd toen door een flink deel van het thuispubliek uitgefloten. De fanatieke fans van Atletico nemen hem nog steeds kwalijk dat hij in 2019 naar Barcelona overstapte. Inmiddels is hij op huurbasis terug, maar ook zaterdag klonk er weer gefluit. De Franse aanvaller werd in de 55e minuut gewisseld.

Atletico leidt nog wel met 11 punten uit vijf duels, maar onder meer Real Madrid en Valencia kunnen de titelhouder passeren. Beide teams staan nu nog op 10 punten uit vier duels en spelen zondag tegen elkaar. Rayo Vallecano behaalde tegen de nog puntloze hekkensluiter Getafe een ruime zege: 3-0. De 35-jarige Colombiaanse invaller Radamel Falcao was één van de doelpuntenmakers.

