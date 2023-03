AZ dankt Vitesse-doelman Scherpen en staat na krappe zege weer tweede

En zo blijft AZ, dat de achterstand minstens voor een dag verkleinde tot twee punten, druk houden op Feyenoord. Of de Rotterdammers druk ervaren is de vraag, gezien het vertrouwen dat met de dag groeit in de Kuip. Daarbij stroomt de ziekenboeg van Feyenoord sneller leeg dan die van het Alkmaarse veldhospitaal.

Vitesse probeerde in de openingsfase snel iets te creëren, maar óf spits Million Manhoef, voor de eerste keer opgenomen in de voorselectie van Jong Oranje, liep mijlenver buitenspel, óf Wouter Goes onderbrak attent een Arnhemse aanval.

Barcelona

Op de bank van AZ zaten drie oud-ploeggenoten van Goes die woensdag in de Youth League de A-junioren van FC Barcelona met 0-3 hadden ingeblikt: spits Mexx Meerdink, spelmaker Fedde de Jong en controleur Lewis Schouten. AZ heeft na het uitgevlogen kwartet Stengs, Boadu, Wijndal en Koopmeiners (Teun) weer nieuwe groeibriljanten rondlopen.

AZ speelde verzorgder en leek niet al te veel hinder te ondervinden van de afwezigheid van de voor één duel geschorst Jordy Clasie. Bij afwezigheid van de captain liet Jansen zijn aanvallende middenvelder Sven Mijnans defensiever spelen, waardoor ’op 10’ een plekje vrijkwam voor Djordje Mihailovic, de man van zes miljoen.

Kjell Scherpen gaat gruwelijk de mist in. Ⓒ ProShots

Kolenschoppen

AZ kwam na een half uur op voorsprong en voor de ruim 16.000 aanwezigen was het geen verrassing dat áls de club uit Alkmaar zou scoren, Jesper Karlsson naar alle waarschijnlijkheid de doelpuntenmaker zou zijn. De Zweed had al vijf keer tevergeefs op doel geschoten en dat zou eigenlijk ook bij zijn zesde poging het geval zijn geweest, ware het niet dat zijn schot dwars door de kolenschoppen van Vitesse-goalie Kjell Scherpen floepte: 0-1. Wat een blunder.

Twee minuten later had het al 0-2 moeten staan, maar Jens Odgaard vergat de wanorde in de Arnhemse defensie vrij voor Scherpen af te straffen. Het hielp Vitesse niet dat Nicolas Isimat-Mirin al na negentien minuten geblesseerd was uitgevallen.

Groundhog Day

Daardoor ontwikkelde de wedstrijd zich als een soort Groundhog Day: bij elke gemiste kans zullen de AZ’ers hebben gedacht: waar hebben we dit eerder gezien. Zoals toen Mihailovic een vrije doortocht kreeg naar Scherpen maar jammerlijk op de lat schoot. In de kansenregen kreeg Yuki Sugawara nog zijn vijfde gele kaart van het seizoen, waardoor de rechtsback van AZ is geschorst voor de thuiswedstrijd tegen FC Groningen.

En hoe zwak Vitesse ook speelde, het ging er in de slotfase nog in geloven ook, met in het achterhoofd dat AZ nog wel eens punten wil morsen in de slotfase. Dat bleef de ploeg van Jansen, die maandag afreist naar Rome voor het duel met Lazio, bespaard. Waardoor Vitesse verder afzakt in het moeras van de degradatiekandidaten.

Kjell Scherpen

Scherpen voelde zich schuldig na de nederlaag. „Ik zag een speler van ons bukken, maar vanaf die afstand moet ik de bal hebben. Als ik mijn hand erachter zet, dan gaat die bal naast. Ik doe veel dingen goed in wedstrijden, maar dit gebeurt me te vaak. Ik moet stabieler worden en de dingen die ik al goed doe goed blijven doen.”

Toch werd Scherpen vrijdag opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor de komende duels in de EK-kwalificatie met Frankrijk en Gibraltar. „Ik was wel verrast. Hier ben ik niet mee bezig geweest. Ik kreeg een mailtje van de teammanager van Oranje. Normaal is zo’n mailtje afkomstig van de teammanager van Jong Oranje. Ze hebben mij in de peiling en ik doe veel dingen goed. Toch heb ik me vandaag wel eens beter gevoeld. Die goal voelt niet goed.”

Bekijk ook: Voorzitter rvc Vitesse trekt deur achter zich dicht

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie