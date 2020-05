FIFA en vakbond samen in actie voor vrouwenvoetbal in coronatijd

Het rapport Raising Our Game, dat de FIFPro onlangs publiceerde, wordt daarbij als leidraad gebruikt. De internationale vakbond voor voetballers doet daarin aanbevelingen om het professionele vrouwenvoetbal te verbeteren, zoals collectieve arbeidsvoorwaarden en nieuwe competities.

De FIFPro vreest dat de coronacrisis ervoor zorgt dat de ontwikkelingen in het vrouwenvoetbal worden afgeremd. „Het is hard gegaan met de ontwikkeling, van amateurisme, via semi-professionalisme naar hoe het nu gaat”, schreef de vakbond onlangs in een verklaring. „Het is een lange weg geweest en het is moeilijk voor de speelsters om nu te zien dat de status waar ze zo hard voor geknokt hebben in gevaar is.”

De FIFA beloofde eerder om tussen 2019 en 2022 een bedrag van 1 miljard dollar (ruim 900 miljoen euro) te investeren in het vrouwenvoetbal. Die investeringen gaan door. De mondiale federatie werkt sinds maart aan een noodfonds voor de voetbalwereld en daarbij worden ook de belangen van de voetbalsters en hun clubs meegenomen.