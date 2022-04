Grote concurrente Schulting net op tijd fit voor WK shorttrack

„Als ik kan presteren op het niveau van de Spelen, doe ik zeker mee voor de medailles. Dat is sowieso mijn ambitie”, zei Desmet tegen de Belgische sportzender Sporza. Toch maakt de shorttrackster, die al jaren met de Nederlandse ploeg meetraint, een voorbehoud. „Ik moet nog even afwachten: ik word nu nog heel moe, terwijl ik normaal fysiek geen limiet heb.”

Pijn

Door de coronabesmetting miste Desmet twee weken training. Mede daardoor is ze nog niet geheel fit voor het mondiale titeltoernooi dat vrijdag van start gaat. „Mijn spieren doen pijn en mijn longen doen nog wat pijn als ik zware inspanningen doe. Ik voel me nog geen 100 procent, maar dat kan snel omslaan. Ik hoop dat dat in die paar dagen aanloop door uit te rusten nog komt.”

De WK shorttrack zijn van vrijdag tot en met zondag. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de coronapandemie besloot de internationale schaatsunie ISU om de WK, die in eerste instantie afgelopen maand zouden plaatsvinden, uit te stellen. „Iedereen was daar slechtgezind over en er zijn ook heel veel landen die niet meer meedoen. We zijn nu eigenlijk al een heel jaar lang bezig, dat voel je wel”, aldus Desmet.