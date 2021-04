Windsurfster Lilian de Geus prolongeert wereldtitel na zeldzaam spannende strijd

Voorafgaand aan de medalrace was het nog spannend. De Geus liet in de laatste race, waarin de punten dubbel tellen, haar concurrenten echter achter zich. Katy Spychakov uit Israël eindigde in de medalrace als vijfde, de Française Charline Picon werd zesde. Spychakov en Picon pakten respectievelijk zilver en brons. „Het is niet vaak zo spannend geweest”, sprak De Geus.

„Ik was daarom best zenuwachtig”, vervolgde ze. „Het stond zo dicht bij elkaar. Maar ik ben heel blij met mijn derde wereldtitel. Ik had een goede start en daarna had ik al mijn concurrenten in het zicht. Ik ben ook heel blij dat we vandaag veel aan mijn snelheid met weinig wind hebben gewerkt. Natuurlijk scheelt het dat ik een goede start had. Daar ben ik ook goed in. Maar de velden zijn kleiner en alle toppers surfen, na een mindere start, zo weer naar voren. Ik moest alles uit de kast halen, zonder te veel risico te lopen. Het is gelukt.”

De Geus: „Doel was om er hier weer te staan. Ik was na het EK, waar ik negende werd, wel even de motivatie kwijt. Dat was een wake-up-call. En nu weten we ook een paar kleine dingen waar we nog aan moeten werken om in Tokio straks helemaal optimaal aan de start te staan.”

Maandag veroverde Kiran Badloe bij de mannen al zijn derde wereldtitel op een rij.