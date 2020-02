Wiegman houdt assistent Veurink nog jaren bij Leeuwinnen

De trainer uit Ommen, die eerder met FC Twente vier landstitels bij de vrouwen pakte, vormt sinds begin 2017 een succesvol duo met Wiegman bij Oranje.

De voetbalsters veroverden dat jaar in eigen land de Europese titel en bereikten vorig jaar de finale van het WK. Ze debuteren komende zomer op de Olympische Spelen.

„Ik wilde Arjan er heel graag bij houden en ik ben dus ook blij dat het rond is”, aldus Wiegman, die zelf eind vorig jaar haar contract al verlengde tot en met het EK van 2021 in Engeland. „Wij vullen elkaar op alle fronten heel goed aan, zowel binnen als buiten het veld. Plus, het grote publiek realiseert zich dat niet altijd, Arjan is met al zijn ervaring en achtergrond uitgegroeid tot een echte specialist in de top en de breedte van het vrouwenvoetbal. Daarmee is zijn meerwaarde groter dan ’slechts’ zijn rol als assistent.”

Veurink heeft al eens de ambitie uitgesproken om in de toekomst zelf bondscoach te worden. „We hebben als team en staf al veel moois meegemaakt en bereikt, maar onze ambities zijn groot en onze jacht gaat door”, aldus de ’rechterhand’ van Wiegman. Na het WK stopte Michel Kreek als assistent, hij werd opgevolgd door Arvid Smit.