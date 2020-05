Tom Brady treedt in voetsporen Michael Jordan

De serie bestaat uit negen afleveringen, gelijk aan het aantal keer dat Brady in de finale om de Super Bowl stond met New England Patriots. Zes keer stapte de quarterback als winnaar van het veld, drie keer als verliezer. Brady vertelt in de documentaire zijn verhaal van die negen finales. De Amerikaan stapte onlangs na twintig jaar bij de Patriots over naar Tampa Bay Buccaneers.

„In deze serie zoomen we in op de belangrijkste momenten en de uitdagingen die ogenschijnlijk onmogelijk waren, maar door hard werken en doorzettingsvermogen triomfen werden die mijn carrière hebben bepaald”, aldus Brady, wiens eigen productiemaatschappij (199 Productions) samen met ESPN de serie maakt.

De titel ’The Man in the Arena’ verwijst naar een beroemde speech van de Amerikaanse oud-president Theodore Roosevelt uit 1910, waarvan Brady in 1995 de tekst zag staan op een muur in het krachthonk van de universiteit van Michigan. „Het herinnert me er constant aan om het geluid te negeren, mijn kinband strak te trekken en door alles heen te vechten wat op mijn pad komt”, zegt Brady in een trailer van de serie, die hij op Twitter plaatste.

De tiendelige documentaire over voormalig topbasketballer Michael Jordan was een groot succes. The Last Dance trok in de VS gemiddeld 12,8 miljoen kijkers per aflevering.